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СМИ: Министр обороны Китая от должности и находится под следствием

СМИ: Министр обороны Китая от должности и находится под следствием Министр обороны Китая Ли Шанфу отстранен от должности и находится под следствием.
Другие страны
15 сентября 2023 г. 06:17
СМИ: Министр обороны Китая от должности и находится под следствием

Министр обороны Китая Ли Шанфу отстранен от должности и находится под следствием.

Как передает Report, об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на трех американских чиновников и двух лиц, знакомых с разведданными.

FT называет ситуацию "очередным признаком хаоса среди элитных членов военного и внешнеполитического истеблишмента Пекина".

До этого Reuters сообщал, что Ли Шанфу не появлялся на публике уже более двух недель. Министр должен был присутствовать 7-8 сентября на ежегодном собрании по оборонному сотрудничеству Вьетнама и Китая, но за два дня отказался от поездки "по состоянию здоровья".

Ранее летом на публике долгое время не появлялся глава китайского МИДа Цинь Ган, это тоже объясняли "состоянием здоровья", впоследствии власти сообщили, что того сняли с должности. Он проработал министром всего полгода. По одной из версий, причиной стала романтическая связь с гонконгской тележурналисткой Фу Сяотянь.

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Версия на азербайджанском языке FT: Çinin müdafiə naziri vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb və onunla bağlı təhqiqat aparılır

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