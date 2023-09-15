СМИ: Министр обороны Китая от должности и находится под следствием

Министр обороны Китая Ли Шанфу отстранен от должности и находится под следствием.
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FT называет ситуацию "очередным признаком хаоса среди элитных членов военного и внешнеполитического истеблишмента Пекина".
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Ранее летом на публике долгое время не появлялся глава китайского МИДа Цинь Ган, это тоже объясняли "состоянием здоровья", впоследствии власти сообщили, что того сняли с должности. Он проработал министром всего полгода. По одной из версий, причиной стала романтическая связь с гонконгской тележурналисткой Фу Сяотянь.