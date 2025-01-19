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СМИ: Министр нацбезопасности Израиля ушел в отставку из-за сделки по Газе

СМИ: Министр нацбезопасности Израиля ушел в отставку из-за сделки по Газе Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ушел в отставку в знак протеста против сделки с ХАМАС.
Другие страны
19 января 2025 г. 12:22
СМИ: Министр нацбезопасности Израиля ушел в отставку из-за сделки по Газе

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир подал в отставку, о возглавляемая им партия "Оцма ехудит" ("Еврейская сила") вышла из состава правительственной коалиции Биньямина Нетаньяху в знак протеста против соглашения с ХАМАС об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщает радиостанция Kan со ссылкой на источники.

Отмечается, что Бен-Гвир 16 января созвал пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что подаст в отставку в случае утверждения израильским правительством сделки по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа, отметив, что в случае возобновления боевых действий в анклаве его партия будет готова вернуться в правительство.

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