Полиция задержала второго крупного бизнесмена Израиля

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Cотрудники полиции Израиля задержали по подозрению в совершении серии финансовых преступлений пятерых известных бизнесменов, в их числе – миллиардер Бени Штайнмац.

Как сообщает Report со ссылкой на NEWS.ru, в правоохранительных органах отказались подтвердить или опровергнуть данную информацию.

Расследование проводилось отделением полиции ЛАХАВ-433 в сотрудничестве с ФБР и полицией Швейцарии.

Напомним, в январе этого года израильские правоохранительные органы заявляли, что Бени Штайнмац заработал около 5 млрд долларов благодаря взяткам, предположительно заплаченным высокопоставленным чиновникам в Гвинее.

Бени Штайнмац родился в 1956 году в Нетании, Израиль. По состоянию на март 2011 года, а также и в 2012 году, Штайнмац был вторым по состоянию человеком в Израиле. В 2012 году его состояние оценивалось от 5,9 до 8,1 млрд долларов США. Входит в число 200 богатейших людей мира. Разбогател на добыче алмазов, торговле бриллиантами, строительстве и занимаясь недвижимостью. Владеет недвижимостью в Казахстане, России и в Восточной Европе.