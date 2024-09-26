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СМИ: Мэру Нью-Йорка предъявлены обвинения по делу о коррупции

СМИ: Мэру Нью-Йорка предъявлены обвинения по делу о коррупции Прокуратура предъявила обвинения по делу о коррупции мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу.
Другие страны
26 сентября 2024 г. 19:24
СМИ: Мэру Нью-Йорка предъявлены обвинения по делу о коррупции

Прокуратура предъявила обвинения по делу о коррупции мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на судебный документ.

Отмечается, что Адамс мог принимать взятки и незаконные пожертвования на свою избирательную кампанию из местных и иностранных источников.

Ранее сообщалось, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США проводит обыски в доме мэра. Сам Адамс ранее заявил, что не намерен подавать в отставку и готов отстаивать в суде необоснованность обвинений в его адрес.

Напомним, что в августе мэр Нью-Йорка и члены его команды получили повестки в суд в рамках федерального расследования их возможной вовлеченности в коррупционные связи.

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Версия на английском языке New York City Mayor Eric Adams has been indicted, sources say
Версия на азербайджанском языке KİV: Nyu-York meri korrupsiyada ittiham olunur

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