СМИ: Мэру Нью-Йорка предъявлены обвинения по делу о коррупции

Прокуратура предъявила обвинения по делу о коррупции мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу.

Прокуратура предъявила обвинения по делу о коррупции мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на судебный документ.

Отмечается, что Адамс мог принимать взятки и незаконные пожертвования на свою избирательную кампанию из местных и иностранных источников.

Ранее сообщалось, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США проводит обыски в доме мэра. Сам Адамс ранее заявил, что не намерен подавать в отставку и готов отстаивать в суде необоснованность обвинений в его адрес.

Напомним, что в августе мэр Нью-Йорка и члены его команды получили повестки в суд в рамках федерального расследования их возможной вовлеченности в коррупционные связи.