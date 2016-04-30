СМИ: Меркель против выдвижения Штайнмайера на пост президента Германии

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель не поддержала выдвижение нынешнего главы МИД Франка-Вальтера Штайнмайера на должность президента ФРГ на следующие президентские выборы. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил еженедельник Der Spiegel со ссылкой на собственные источники в правящей коалиции.

Христианско-демократический союз, который возглавляет Меркель, а также Социал-демократическая партия Германии, членом которой является Штайнмайер, выступают в одной правящей коалиции. Именно поэтому, как ожидается, они выдвинут единого кандидата. Но при этом Меркель уже заявила своим партнерам по коалиции, что ее партия не согласится с выдвижением на высшую государственную должность кандидата от социал-демократов, пишет Der Spiegel.

Срок полномочий нынешнего президента Йоахима Гаука истекает в 2017 году.

Главу государства в ФРГ выбирает Федеральное собрание - специальный орган, который созывается для этих целей, как правило, раз в четыре года. Собрание состоит из 1240 делегатов, половина из которых - депутаты бундестага, половина - представители парламентов федеральных земель. Именно они выбирают президента из круга кандидатов, который очерчивают политические партии.