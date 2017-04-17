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    СМИ: Меркель передала британским спецслужбам досье на Путина

    Канцлер ФРГ официально не уведомила о поездке руководителей немецких спецслужб© Reuters

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Канцлер ФРГ Ангела Меркель передала британским спецслужбам досье на президента России Владимира Путина, собранное немецкой разведкой. 

    Как передает Report, об  этом сообщает издание Focus.

    Журнал, ссылаясь на свои источники в немецких спецслужбах, утверждает, что в октябре 2015 года Меркель посетила официальную загородную резиденцию британского премьер-министра Дэвида Кэмерона - поместье Чекерс. Там канцлер встретилась с руководителями британских разведки и контрразведки, MI6 и MI5 - Алексом Янгером и Эндрю Паркером. Во время беседы они предупредили Меркель о возможных терактах в Германии. Та в свою очередь передала им досье на российского президента Владимира Путина и аналитические материалы о ситуации в Крыму.

    Как отмечает издание, Меркель официально не уведомила о поездке руководителей немецких спецслужб, что вызвало негодование среди сотрудников Федеральной разведывательной службы и Федеральной службы защиты Конституции ФРГ. 

    Ангела Меркель, как ожидается, посетит Москву 2 мая. В программе визита - встреча с Владимиром Путиным. 

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