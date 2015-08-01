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    СМИ: Меркель намерена баллотироваться на четвертый канцлерский срок

    Официально о решении Меркель, как ожидается, будет объявлено в начале 2016 года

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель приняла решение баллотироваться на четвертый канцлерский срок в 2017 году, пишет еженедельник Spiegel со ссылкой на собственные источники.

    По информации издания, Меркель уже обсуждала подготовку к избирательной кампании с генеральным секретарем Христианско-демократического союза Петером Таубером и управляющим директором партии Клаусом Шюлером. Предполагается, что официально о решении Меркель будет объявлено в начале 2016 года.

    Впервые пост канцлера Меркель заняла в 2005 году, напоминает Report со ссылкой на РИА Новости.

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