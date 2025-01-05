СМИ: Мексика может столкнуться с кризисом из-за мигрантов

Мексика не обладает возможностями для приема всех мигрантов из США, которые могут быть депортированы следующей американской администрацией во главе с Дональдом Трампом, стране грозит гуманитарный кризис.

Мексика не обладает возможностями для приема всех мигрантов из США, которые могут быть депортированы следующей американской администрацией во главе с Дональдом Трампом, стране грозит гуманитарный кризис.

Как передает Report , об этом изданию El Universal заявили опрошенные мексиканские эксперты в сфере миграции.

"Мексика не имеет возможности разместить и гарантировать социальную защиту мигрантов. Миграционный кризис, который мы наблюдаем с 2018 года, будет лишь обостряться. Прогнозы действительно разрушительные, потому что у Мексики нет ресурсов для оказания немедленной помощи мигрантам, такой как предоставление услуг здравоохранения или психологической поддержки, мы столкнемся с гуманитарным кризисом", - заявила изданию сотрудница программы по изучению проблем развитий Национального автономного университета Мексики Кристина Эрнандес.

Специалист также назвала недостаточными принятые властями Мексики меры, включающие в себя, в частности, расширенную консульскую поддержку в США для мексиканских соотечественников.

"Действия мексиканского руководства недостаточны. Похоже, что они просто не хотят раздражать Дональда Трампа. Ответ должен быть гораздо более решительным", - указала Эрнандес.

По подсчетам издания, в 2025 году правительство Трампа может депортировать около полумиллиона мексиканцев. При этом их возвращение в страну чревато серьезными трудностями, поскольку у них отсутствуют документы, необходимые для участия в многочисленных социальных программах мексиканского правительства.

В свою очередь генеральный секретарь общественного движения "Сила мигрантов" Авелино Меса заявил, что ожидаемые меры Трампа по борьбе с миграцией могут создать атмосферу страха и хаоса в самих США. В результате этого сотни тысяч мигрантов, которые в настоящий момент находятся на территории Мексики в надежде попасть в США, так и останутся в латиноамериканской стране.

В отношении депортаций эксперт указал, что в первую очередь высылке из США могут подлежать те, кто уже задержан американскими властями и ожидает депортации. Он подчеркнул, что мексиканское правительство должно сконцентрироваться на оспаривании решений о депортации в судебном порядке.