СМИ: Премьер-министр Великобритании запустит механизм Brexit 9 марта

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй применит статью 50 Лиссабонского договора, запускающую двухлетнюю процедуру выхода страны - члена Евросоюза из сообщества, 9 марта.

Как передает Report, с таким прогнозом выступила газета Times.

Издание отмечает, что глава кабинета министров заранее не оглашала дату запуска механизма Brexit и лишь официально обозначила предельной чертой конец марта.

Однако британское правительство накануне известило палату лордов, что желает, чтобы законопроект о выходе Соединенного Королевства из ЕС был бы одобрен 7 марта.

Times пишет, что на следующий день министр финансов Филип Хаммонд выступит с бюджетным посланием, а 9 марта на Мальте начнется двухдневный саммит ЕС, на котором у Мэй и появится возможность заявить о введении в действие статьи 50.