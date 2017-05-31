СМИ: Массовое захоронение жертв ИГ обнаружено в западной части Мосула

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Сотрудники силовых структур Ирака обнаружили массовое захоронение жертв боевиков террористической группировки "Исламское государство" в западной части иракского города Мосул.

Как передает Report, об этом сообщил в среду телеканал Al Sumaria.

По его информации, в братской могиле захоронены останки 60 иракцев. Большинство - женщины и пожилые люди. Тела жертв направлены в больницу в районе Вади-Хаджар для опознания родственниками. Полиция начала расследование.