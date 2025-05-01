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СМИ: Маск считает необходимым проверить расходы ФРС США

СМИ: Маск считает необходимым проверить расходы ФРС США СМИ: Маск считает необходимым проверить расходы ФРС США
Другие страны
1 мая 2025 г. 14:37
СМИ: Маск считает необходимым проверить расходы ФРС США

Илон Маск, курирующий ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), считает необходимым проверить расходы Федеральной резервной системы США (ФРС, выполняет функции центробанка).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Bloomberg.

Маск назвал дорогостоящий ремонт штаб-квартиры ФРС в Вашингтоне примером потенциальной расточительности правительства.

"Поскольку в конце концов это все деньги налогоплательщиков, я думаю, мы определенно должны изучить, действительно ли Федеральная резервная система тратит 2,5 млрд долларов на дизайнера интерьера", - приводит его слова агентство Bloomberg.

Сразу после инаугурации Трампа DOGE приступило к масштабной проверке трат из бюджета США. Изначально Маск заявлял о том, что рассчитывает сократить государственные расходы на $2 трлн.

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