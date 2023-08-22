СМИ: Маск признался, что у него был разговор с Путиным

Американский миллиардер Илон Маск признался представителям Пентагона, что у него был разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Американский миллиардер Илон Маск признался представителям Пентагона, что у него был разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом передает Report со ссылкой на издание New Yorker.

Согласно информации, Маск добровольно предоставил эту информацию во время октябрьского разговора с тогдашним заместителем министра обороны США Колином Калем.

Они тогда обсуждали проблему, что украинские военные начали терять связь со Starlink. Речь шла об освобожденных территориях Украины, которые Россия считает "своими".

"Мой вывод заключался в том, что Маск нервничал из-за того, что Россия все чаще рассматривала использование военными ВСУ Starlink, как содействие с его стороны", - добавил Каль.

Именно поэтому предприниматель искал способ, как успокоить россиян.