СМИ: Маск планирует разместить штаб-квартиру своего ведомства в Белом доме

Илон Маск намерен использовать офисные помещения Белого дома в качестве штаб-квартиры нового ведомства DOGE (министерство по повышению эффективности работы правительства), которое он возглавит вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами.

Илон Маск намерен использовать офисные помещения Белого дома в качестве штаб-квартиры нового ведомства DOGE (министерство по повышению эффективности работы правительства), которое он возглавит вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами.

Как передает Report, об этом сообщил The New York Times со ссылкой на источники.

Согласно информации, такое расположение штаб-квартиры позволит Маску при необходимости "получать быстрый доступ к избранному президенту США Дональду Трампу" после его инаугурации 20 января. Тем не менее источники издания отметили, что Маску в ходе бесед с членами команды Трампа не удалось выяснить, каким будет порядок его допуска в Западное крыло Белого дома, где находится офис главы государства.

Издание пишет, что пока не ясно, получит ли Рамасвами наравне с Маском право пользоваться помещениями Белого дома. Кроме того, не раскрывается информация о штате их будущего ведомства и статусе самого Маска. Некоторые члены переходной команды Трампа предполагают, что предприниматель может стать "специальным государственным служащим" - этот статус предусматривает более гибкие правила раскрытия личной финансовой информации, чем у обычных госслужащих.