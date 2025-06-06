СМИ: Маск может прекратить финансирование политических кампаний Трампа

СМИ: Маск может прекратить финансирование политических кампаний Трампа

Илон Маск в связи с разладом в отношениях с президентом США Дональдом Трампом может отказаться от обещания перевести $100 млн структурам, связанным с ним и республиканцами.

Как передает Report, об этом пишет газета The New York Times.

По ее данным, это может повлиять на результаты промежуточных выборов в Конгресс в 2026 году. На избирательную кампанию Трампа Маск уже потратил не менее $250 млн.

По оценке издания, Маск также может задействовать свои медиаресурсы для оказания давления на американскую администрацию. Маск разместил в X опрос о создании новой политической партии, "которая представляла бы интересы 80% американцев, находящихся в центре политического спектра". Более 80% из 4,6 млн участников проголосовали "за".