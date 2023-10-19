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СМИ: Маск думает о блокировке соцсети X в Европе

СМИ: Маск думает о блокировке соцсети X в Европе Илон Маск рассматривает возможность заблокировать для европейских пользователей принадлежащую ему социальную сеть X (ранее Twitter).
Другие страны
19 октября 2023 г. 03:11
СМИ: Маск думает о блокировке соцсети X в Европе

Илон Маск рассматривает возможность заблокировать для европейских пользователей принадлежащую ему социальную сеть X (ранее Twitter).

Как передает Report, об этом сообщил портал Business Insider со ссылкой на источник.

По его сведениям, Маск все более недоволен необходимостью соблюдать вступивший в силу в августе закон о цифровых услугах (Digital Service Act, DSA). Сейчас миллиардер изучает способы сделать приложение недоступным в регионе. Хотя Маск как минимум дважды обсуждал с еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном меры, которые должна принять соцсеть X, чтобы соответствовать DSA, он потерял терпение из-за сложившейся ситуации, сообщил собеседник портала.

Ранее Бретон заявил, что Еврокомиссия (ЕК) начала расследование о соответствии X новому закону, утверждая, что в соцсети могла распространяться дезинформация о палестино-израильском конфликте. ЕК запросила подробную информацию о действиях, которые предпринимает платформа для борьбы с вредоносной информацией, напоминает издание.

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