СМИ: Мали собирается приобрести иранскую систему ПВО Bavar-373

Власти Мали намерены приобрести систему противовоздушной и противоракетной обороны Bavar-373.
Как передает Report со ссылкой на информационный портал
Этот шаг может стать "поворотным моментом в военном сотрудничестве между двумя странами",- говорится в сообщении.
По его информации, Bavar-373 "позволит Мали противостоять многочисленным воздушным угрозам, включая баллистические ракеты и боевые самолеты".
Bavar-373 представляет собой модернизированный зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения воздушных целей на дальности 305 км.