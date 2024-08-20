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СМИ: Мали собирается приобрести иранскую систему ПВО Bavar-373

СМИ: Мали собирается приобрести иранскую систему ПВО Bavar-373 Власти Мали намерены приобрести систему противовоздушной и противоракетной обороны Bavar-373.
Другие страны
20 августа 2024 г. 01:05
СМИ: Мали собирается приобрести иранскую систему ПВО Bavar-373

Власти Мали намерены приобрести систему противовоздушной и противоракетной обороны Bavar-373.

Как передает Report со ссылкой на информационный портал AES Info.

Этот шаг может стать "поворотным моментом в военном сотрудничестве между двумя странами",- говорится в сообщении.

По его информации, Bavar-373 "позволит Мали противостоять многочисленным воздушным угрозам, включая баллистические ракеты и боевые самолеты".

Bavar-373 представляет собой модернизированный зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения воздушных целей на дальности 305 км.

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