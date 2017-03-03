Мальдивы намерены сдать один из своих атоллов в аренду Саудовской Аравии

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Власти Мальдивской Республики могут сдать один из своих атоллов в аренду Саудовской Аравии, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Речь идет об атолле Фаафу – группе из 18 островов, на которых в общей сложности проживает около 6 тыс. человек. Сдача атолла в аренду может быть оформлена по принятому в 2014 году закону об особых экономических зонах – он позволяет сдавать иностранным компаниям землю в аренду на 99 лет и на неограниченный срок, если компания-владелец зарегистрирована в республике и на 51% принадлежит гражданам страны.

Сам проект, по данным мальдивских СМИ, предполагает обустройство островов и превращение атолла в одну обширную элитную жилую зону, где могли бы проживать и отдыхать самые богатые люди планеты. Сообщения о возможной сдаче в аренду появились в преддверии визита короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдул-Азиз аль-Сауда в республику в рамках турне по странам региона и вызвали гневную реакцию оппозиции.