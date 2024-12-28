СМИ: Макрона пытаются отдалить от основанной им партии "Возрождение"

Бывший французский премьер-министр Габриэль Атталь, будучи генеральным секретарем партии "Возрождение", пытается от нее дистанцировать президента Франции Эммануэля Макрона, у истоков которой стоял сам Макрон.

Бывший французский премьер-министр Габриэль Атталь, будучи генеральным секретарем партии "Возрождение", пытается отдалить от нее президента Франции Эмманюэля Макрона.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом пишет в субботу газета Figaro, отмечая, что Макрон стоял у истоков создания этой партии.

"Ряд верных сторонников Эмманюэля Макрона, которые уже подозревают... [Атталя] в том, что он стоит за некоторыми обвинительными деталями, появившимися на страницах Monde, также обвиняют его в том, что он пытается снизить роль президента в партии, которую последний основал и почетным председателем которой является", - пишет газета.

В частности, газета обращает внимание на то, что "Возрождение" сменила текст приглашения присоединиться к партии в соцсети X с "Ради Возрождения Франции и Европы присоединяйтесь к партии Эмманюэля Макрона" на "Ради Возрождения Франции и Европы присоединяйтесь к нам".

Ранее газета Monde выпустила цикл статей об "эволюции главы государства" Макрона с разоблачающими деталями. По информации издания, во время премьерства Атталя атмосферу в Елисейском дворце сравнивали с "клеткой безумцев". В частности, вокруг Макрона сформировался "клуб парней" (boys club), который был далек "от сакрального и трансцендентного". С ними Макрон проводил вечера, распивая виски.