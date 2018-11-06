СМИ: Макрон сорвал встречу президентов России и США в Париже

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Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже сорвалась, сообщает Report со ссылкой на "КоммерсантЪ".

Согласно информации источника издания, против проведения переговоров выступил президент Франции Эмманюэль Макрон, не пожелавший, чтобы российско-американский саммит затмил мероприятия, которые будут посвящены столетию со дня окончания Первой мировой войны.

"Пока все задаются вопросом, с чем связано изменение формата встречи Путина и Трампа в Париже, которую анонсировали после визита советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона в Россию, и придумывают ответы в стиле высокой политики, все оказалось банально: Эмманюэль Макрон попросил Москву и Вашингтон не проводить полноформатные переговоры в Париже, чтобы они не "затмили" подготовленные Елисейским дворцом мероприятия и встречи. Буквально так это и было сформулировано",— подчеркнул собеседник.

Отметим, что президенты России и США прибудут в Париж 11 ноября.

Накануне Д.Трамп заявил, что, встречи в верхах, вероятно, не будет. По его словам, встреча с В.Путиным может произойти на полях саммита G20 в Аргентине.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что "обстоятельной" встречи в Париже не будет из-за напряженного графика, однако встреча обязательно состоится "на ногах".