СМИ: Макрон распустил Нацсобрание, опасаясь вотума недоверия оппозиции

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента), чтобы избежать потенциальной необходимости распускать правительство из-за вотума недоверия, который оппозиция грозила инициировать осенью.

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента), чтобы избежать потенциальной необходимости распускать правительство из-за вотума недоверия, который оппозиция грозила инициировать осенью.

Как передает Report , об этом сообщает газета La Depeche со ссылкой на главу государства.

"Это одно из самых сложных решений, которые я принял за последние семь лет", - сказал Макрон в беседе с журналистами из региональных изданий.

Он заверил, что действовал "без легкомыслия" и "не в одиночку", хотя, как уточняет газета, и не советовался ни с премьер-министром, ни с председателями обеих палат парламента.

Глава государства рассказал, что обсуждал этот вопрос с людьми, которым доверяет, но негласно, поскольку такие важные решения "принимаются единолично и под его личную ответственность", - пишет газета.

Макрон отказался комментировать шок, спровоцированный в обществе его решением. Он подтвердил, что знает о том, что французы не понимают его выбор и злятся на него.

"Я понял смысл поражения на выборах в Европарламент и осознал демократические последствия. Если французы снова доверятся нам, все уже никогда не будет как прежде. Нам придется быть еще более открытыми по поводу содержания принимаемых мер и способа управления", - сказал он.

Выборы в Европарламент созыва 2024-2029 года прошли во всех странах ЕС с 6 по 9 июня. Свои позиции в ходе голосования во многих государствах ЕС улучшили правые и крайне правые партии. Во Франции представители этих политических сил набрали вдвое больше голосов, чем центристский блок президента Эмманюэля Макрона. 9 июня он принял решение распустить Национальное собрание и провести досрочные выборы, первый тур которых состоится 30 июня, а второй - 7 июля.