СМИ: Макрон проведет консультации по назначению нового премьера Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон примет 2 сентября в Елисейском дворце некоторых политических деятелей страны в рамках консультаций по назначению нового премьер-министра страны.

Президент Франции Эмманюэль Макрон примет 2 сентября в Елисейском дворце некоторых политических деятелей страны в рамках консультаций по назначению нового премьер-министра страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило радио Franceinfo.

Одним из первых в резиденции Макрона примут бывшего президента Франции (2012-2017 годы) Франсуа Олланда, который в 2024 году смог избраться в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) в рамках досрочных парламентских выборов. Как отмечает радиостанция, его считают одним из возможных кандидатов на пост премьер-министра страны, хотя сам экс-президент еще в июне заявлял, что не строит планов на должность главы кабмина. Кроме него также Елисейский дворец посетит и бывший президент Франции (2007-2012 годы) Николя Саркози. Также в понедельник у Макрона запланирована встреча с бывшим премьер-министром Франции Бернаром Казнёвом. Французские СМИ со ссылкой на источники в окружении президента утверждают, что Макрон всерьез рассматривает его в качестве кандидата на пост премьер-министра нового правительства.

На внеочередных выборах в парламент Франции "Новый народный фронт" получил 182 места из 577 в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции. Второй пришла к финишу президентская коалиция "Вместе за республику", у которой теперь 168 мест. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии "Республиканцы" получила 143 места. Для абсолютного большинства в палате партия должна располагать 289 мандатами.