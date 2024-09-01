О нас

СМИ: Макрон проведет консультации по назначению нового премьера Франции

СМИ: Макрон проведет консультации по назначению нового премьера Франции Президент Франции Эмманюэль Макрон примет 2 сентября в Елисейском дворце некоторых политических деятелей страны в рамках консультаций по назначению нового премьер-министра страны.
Другие страны
1 сентября 2024 г. 18:08
СМИ: Макрон проведет консультации по назначению нового премьера Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон примет 2 сентября в Елисейском дворце некоторых политических деятелей страны в рамках консультаций по назначению нового премьер-министра страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило радио Franceinfo.

Одним из первых в резиденции Макрона примут бывшего президента Франции (2012-2017 годы) Франсуа Олланда, который в 2024 году смог избраться в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) в рамках досрочных парламентских выборов. Как отмечает радиостанция, его считают одним из возможных кандидатов на пост премьер-министра страны, хотя сам экс-президент еще в июне заявлял, что не строит планов на должность главы кабмина. Кроме него также Елисейский дворец посетит и бывший президент Франции (2007-2012 годы) Николя Саркози. Также в понедельник у Макрона запланирована встреча с бывшим премьер-министром Франции Бернаром Казнёвом. Французские СМИ со ссылкой на источники в окружении президента утверждают, что Макрон всерьез рассматривает его в качестве кандидата на пост премьер-министра нового правительства.

На внеочередных выборах в парламент Франции "Новый народный фронт" получил 182 места из 577 в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции. Второй пришла к финишу президентская коалиция "Вместе за республику", у которой теперь 168 мест. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии "Республиканцы" получила 143 места. Для абсолютного большинства в палате партия должна располагать 289 мандатами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Makron yeni baş nazirlə bağlı məsləhətləşmələr aparacaq

Другие новости из категории

Аэропорт Бен-Гурион закроют 2 сентября на фоне всеобщей забастовки
Аэропорт Бен-Гурион закроют 2 сентября на фоне всеобщей забастовки
1 сентября 2024 г. 18:20
В Польше при наезде погибли три человека
В Польше при наезде погибли три человека
1 сентября 2024 г. 16:34
В Германии выступили против милитаризации общества и воинского призыва
В Германии выступили против милитаризации общества и воинского призыва
1 сентября 2024 г. 16:28
МИД Египта направил письмо в СБ ООН из-за событий вокруг эфиопской плотины
МИД Египта направил письмо в СБ ООН из-за событий вокруг эфиопской плотины
1 сентября 2024 г. 16:13
Общее число погибших палестинцев превысило 40,7 тыс. человек
Общее число погибших палестинцев превысило 40,7 тыс. человек
1 сентября 2024 г. 15:15
В Южной Корее из-за поджога игрового зала погиб человек
В Южной Корее из-за поджога игрового зала погиб человек
1 сентября 2024 г. 13:20
Встреча министров обороны стран G7 впервые будет проведена в Италии
Встреча министров обороны стран G7 впервые будет проведена в Италии
1 сентября 2024 г. 12:59
В Кошице и Попраде аэропорты прекратили работу из-за сообщений о бомбах
В Кошице и Попраде аэропорты прекратили работу из-за сообщений о бомбах
1 сентября 2024 г. 12:30
Галант призвал кабмин одобрить вывод армии Израиля из Филадельфийского коридора
Галант призвал кабмин одобрить вывод армии Израиля из Филадельфийского коридора
1 сентября 2024 г. 12:02
США призвали Китай воздержаться от эскалации ситуации в Южно-Китайском море
США призвали Китай воздержаться от эскалации ситуации в Южно-Китайском море
1 сентября 2024 г. 07:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi