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СМИ: Макрон посетит Среднюю Азию для переговоров об увеличении поставок урана

СМИ: Макрон посетит Среднюю Азию для переговоров об увеличении поставок урана Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Казахстан и Узбекистан. Поездку связывают с желанием Франции расширить поставки урана.
Другие страны
31 октября 2023 г. 12:25
СМИ: Макрон посетит Среднюю Азию для переговоров об увеличении поставок урана

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Казахстан и Узбекистан. Поездку связывают с желанием Франции расширить поставки урана.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.

Потребность Франции в уране связана с прекращением добычи энергоресурса в Нигере. В свою очередь среднеазиатские страны заинтересованы в расширении сотрудничества с целью снизить влияния России и Китая, отмечает агентство.

После военного переворота в Нигере, французская добыча урановой руды в этой стране прекратилась. Французская компания Orano SA совместно с казахстанской "Казатомпром" уже разрабатывают урановые месторождения Казахстана и, как считают источники агентства, в предстоящей поездке Макрон будет обсуждать расширение этого сотрудничества.

По данным Минфина Франции, в прошлом году Казахстан стал крупнейшим поставщиком урана.

Поездка президента запланирована на 1-2 ноября, однако на сайте президента Франции визит не анонсировался. Представитель Елисеевского дворца сообщил, что президент направится с делегацией из 15 бизнес-лидеров из энергетического, агропродовольственного и горнодобывающего секторов, в том числе коммунальной компании Electricite de France SA и инжиниринговой компании Assystem SA, которая строит атомные станции.

В свою очередь Казахстан заинтересован в сотрудничестве с целью уменьшить влияние России и давление Китая. Франция же действует согласно стратегии Евросоюза (ЕС) о прекращении использования российских энергоносителей.

В 2022 году Казахстан добыл 43% из мирового запаса урановой руды, став лидером в объемах добычи. При этом в стране вопрос о строительстве собственной АЭС вынесли на общенациональный референдум.

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Версия на английском языке Media: Macron to visit Central Asia to negotiate increase in uranium supplies

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