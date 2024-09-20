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СМИ: Макрон попросил Барнье внести изменения в список министров

СМИ: Макрон попросил Барнье внести изменения в список министров Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил премьер-министра Мишеля Барнье внести изменения в представленный ему в четверг список министров, которые могут войти в новое правительство.
Другие страны
20 сентября 2024 г. 13:09
СМИ: Макрон попросил Барнье внести изменения в список министров

Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил премьер-министра Мишеля Барнье внести изменения в представленный ему в четверг список министров, которые могут войти в новое правительство.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.

Он попросил заменить кандидатуру на пост министра-делегата по делам семьи. Барнье предложил на эту должность сенатора от правой партии "Республиканцы" Лоранс Гарнье. Как отмечает канал, это связано с тем, что Гарнье ранее выступала в поддержку движения La Manif pour tous, выступающего против легализации однополых браков. По данным источника, французский лидер считает, что такая позиция противоречит его политике.

При этом источник сообщил, что "арбитром в конечном счете является Барнье, поскольку это именно его правительство". "Не президент республики отклоняет ту или иную кандидатуру, - приводит канал слова источника. - Хотя он и не блокирует [возможность назначения], он может выразить свою обеспокоенность [тем или иным предложением]".

Ранее сообщалось о том, что новым главой МИД страны может быть назначен нынешний министр-делегат по делам Европы Жан-Ноэль Барро, а МВД страны возглавит глава сенатской фракции партии "Республиканцы" Брюно Ретайо, Себастьен Лекорню должен сохранить пост министра вооруженных сил.

Всего будущий кабмин должен насчитывать 38 человек, из которых у 16 будут портфели министров.

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