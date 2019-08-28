СМИ: Макрон показал дипломатический мастер-класс на G7

Состоявшийся саммит G7 стал неудачным для советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который все лето угрожал Ирану войной, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Как пишет британское издание The Independent, покидая пост, экс-президент США Барак Обама оставил немецкого канцлера Ангелу Меркель во главе демократического мира. Как часто бывает в мире политики, он оказался не прав. А.Меркель кажется усталой, неспособной реформировать вялую модель немецкой экономики и может только беспомощно наблюдать, как новые популисты теснят такие политические силы прошлого века, как ХДС и СДПГ. Она даже не может решить вопрос преемственности, хотя уходит с поста через два года.

Издание отмечает, что на встрече G7 впереди оказался президент Франции Эмманюэль Макрон, который точно знал, чего хочет и как это получить. Ему удалось уговорить президента США Дональда Трампа согласиться, что налог на цифровые услуги самых крупных компаний отрасли будет контролировать Организация экономического сотрудничества и развития. Также американский лидер отказался от идеи облагать налогом французские вина. Ясным было и сообщение Э.Макрона британскому премьеру Борису Джонсону о том, что Европа не собирается разрушать единый рынок, а если премьер-министр хочет привести страну к Brexit без сделки, ответственность будет лежать на нем. Также французский лидер привлек к переговорам главу МИД Ирана Джавада Зарифа. В любом случае от Э.Макрона исходила дипломатическая энергия высокого уровня, он дал дипломатический мастер-класс, посрамив других участников международного клуба.