СМИ: Макрон отправился в путешествие, пока во Франции разгорается кризис

Президент Франции Эмманюэль Макрон спокойно продолжает следовать спланированному расписанию международных визитов, оставив недавно назначенного самого молодого в истории страны премьер-министра Габриэля Атталя на передовой разгоревшегося в стране кризиса.

Президент Франции Эмманюэль Макрон спокойно продолжает следовать спланированному расписанию международных визитов, оставив недавно назначенного самого молодого в истории страны премьер-министра Габриэля Атталя на передовой разгоревшегося в стране кризиса.

Как передает Report, об этом пишут французские СМИ.

Макрон 25 января начал двухдневный визит в Индию, после которого должен направиться в Швецию. В ходе пребывания в Индии он отказался комментировать ситуацию о Франции, где фермеры, недовольные правительственной политикой, перекрывают автомагистрали, устраивают блокады и наносят ущерб инфраструктуре.

Издание Le Monde со ссылкой источники в окружении президента предположило, что на фоне протестов на родине Макрон сократит сроки своего пребывания в Индии. Однако этого не произошло.

Газета Figaro пишет о том, что премьер пытается маневрировать, "оказывая знаки внимания" французским фермерам, в то время как президент находится за рубежом.

"Огромный разрыв на государственной верхушке. Для Габриэля Атталя – тракторные баррикады и львиное логово Национального собрания (нижней палаты парламента), а для Эмманюэля и Брижит Макрон – тосты в компании короля Швеции Карла XVI Густава и королевы Сильвии", – описывает ситуацию издание Libération.

Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.