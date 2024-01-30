О нас

СМИ: Макрон отправился в путешествие, пока во Франции разгорается кризис

СМИ: Макрон отправился в путешествие, пока во Франции разгорается кризис Президент Франции Эмманюэль Макрон спокойно продолжает следовать спланированному расписанию международных визитов, оставив недавно назначенного самого молодого в истории страны премьер-министра Габриэля Атталя на передовой разгоревшегося в стране кризиса.
Другие страны
30 января 2024 г. 12:35
СМИ: Макрон отправился в путешествие, пока во Франции разгорается кризис

Президент Франции Эмманюэль Макрон спокойно продолжает следовать спланированному расписанию международных визитов, оставив недавно назначенного самого молодого в истории страны премьер-министра Габриэля Атталя на передовой разгоревшегося в стране кризиса.

Как передает Report, об этом пишут французские СМИ.

Макрон 25 января начал двухдневный визит в Индию, после которого должен направиться в Швецию. В ходе пребывания в Индии он отказался комментировать ситуацию о Франции, где фермеры, недовольные правительственной политикой, перекрывают автомагистрали, устраивают блокады и наносят ущерб инфраструктуре.

Издание Le Monde со ссылкой источники в окружении президента предположило, что на фоне протестов на родине Макрон сократит сроки своего пребывания в Индии. Однако этого не произошло.

Газета Figaro пишет о том, что премьер пытается маневрировать, "оказывая знаки внимания" французским фермерам, в то время как президент находится за рубежом.

"Огромный разрыв на государственной верхушке. Для Габриэля Атталя – тракторные баррикады и львиное логово Национального собрания (нижней палаты парламента), а для Эмманюэля и Брижит Макрон – тосты в компании короля Швеции Карла XVI Густава и королевы Сильвии", – описывает ситуацию издание Libération.

Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Makron ölkəsindəki böhrana baxmayaraq səfərlərini davam etdirir
Версия на английском языке Media: Macron continues his international visits amid crisis unfolding in France

Другие новости из категории

Агентство ООН лишилось половины бюджета из-за обвинений в поддержке ХАМАС
Агентство ООН лишилось половины бюджета из-за обвинений в поддержке ХАМАС
30 января 2024 г. 12:55
Имран Хан приговорен к 10 годам тюремного заключения
Имран Хан приговорен к 10 годам тюремного заключения
30 января 2024 г. 11:53
Послы ЕС согласовали отдельную регистрацию прибыли от замороженных активов РФ
Послы ЕС согласовали отдельную регистрацию прибыли от замороженных активов РФ
30 января 2024 г. 11:20
На севере Чехии при пожаре в пивном ресторане пострадали 15 человек
На севере Чехии при пожаре в пивном ресторане пострадали 15 человек
30 января 2024 г. 11:08
В Японии создадут штаб по восстановлению регионов после землетрясения
В Японии создадут штаб по восстановлению регионов после землетрясения
30 января 2024 г. 10:15
Израиль в рамках сделки с ХАМАС может вывести войска из городов сектора Газа
Израиль в рамках сделки с ХАМАС может вывести войска из городов сектора Газа
30 января 2024 г. 10:06
США вдвое увеличили продажу оружия за рубеж в 2023 году
США вдвое увеличили продажу оружия за рубеж в 2023 году
30 января 2024 г. 09:39
В Китае произошли два землетрясения
В Китае произошли два землетрясения
30 января 2024 г. 09:32
Премьер Японии выступил за проведение встречи с лидером КНДР
Премьер Японии выступил за проведение встречи с лидером КНДР
30 января 2024 г. 09:11
Украинская армия демонстрирует прогресс в переходе на стандарты НАТО
Украинская армия демонстрирует прогресс в переходе на стандарты НАТО
30 января 2024 г. 08:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi