СМИ: Макрон обсуждает со своим окружением возможность отставки с поста президента

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсуждает со своим окружением возможность отставки с поста главы государства в случае победы правых на парламентских выборах.

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсуждает со своим окружением возможность отставки с поста главы государства в случае победы правых на парламентских выборах.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила радиостанция Europe 1.

"Отставка президента не является табу. Да, сегодня нужно рассматривать все сценарии. Он готов пожертвовать концом своего пятилетнего срока", - приводит радиостанция слова одного из приближенных Макрона.

Отмечается, что этот "сценарий крайних мер" сам Макрон обсуждал в последние недели с одним из своих собеседников.