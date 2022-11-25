СМИ: Макрон не согласен на назначение главы британского Минобороны генсеком НАТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон может наложить вето на кандидатуру главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса, если он будет выдвинут на должность генерального секретаря НАТО.

Президент Франции Эмманюэль Макрон может наложить вето на кандидатуру главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса, если он будет выдвинут на должность генерального секретаря НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил британский таблоид Daily Express.

Издание пишет, что Париж настроен против того, чтобы альянс возглавил любой представитель Великобритании или Турции. Daily Express не ссылается на источник этой информации, однако подчеркивает, что британские законодатели уже резко отреагировали на сообщения о намерениях Макрона. По словам депутата-консерватора Дэвида Бриджена, если французский лидер действительно так думает, это свидетельствует о его англофобии, так как Уоллес является "идеальным кандидатом" на высокий пост.

"Хотя я полагаю, что назначение Бена Уоллеса генеральным секретарем НАТО стало бы огромной потерей для британского правительства, я совершенно не сомневаюсь в том, что он бы идеально подошел на эту роль", - указал парламентарий.

С ним согласился его коллега Дэвид Джонс, заявивший, что "любой разумный человек должен признать, что назначить на этот пост представителя страны, обладающей значительной военной мощью, было бы хорошей идеей".

Уоллес несколько раз упоминался среди потенциальных преемников норвежца Йенса Столтенберга, который возглавляет НАТО с октября 2014 года. При этом сам он уклончиво отвечал на вопрос о готовности стать новым генеральным секретарем альянса. По данным газет The Times и Financial Times, на должность генсека могут быть выдвинуты нынешний глава правительства Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и вице-премьер Канады Христя Фриланд. Среди потенциальных кандидатов назывались также премьер-министр Эстонии Кая Каллас, экс-премьер Польши Дональд Туск и председатель правительства Испании Педро Санчес.

Напомним, что Столтенберг должен был покинуть занимаемую должность осенью этого года, однако срок его пребывания на посту был продлен на год в связи с началом военных действий на территории Украины.