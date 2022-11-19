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СМИ: Макрон не сдержал обещания вернуть артефакты странам Африки

СМИ: Макрон не сдержал обещания вернуть артефакты странам Африки Обязательство по возвращению культурного наследия назад в Африку в ноябре 2017 года взял на себя и не выполнил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Другие страны
19 ноября 2022 г. 20:59
СМИ: Макрон не сдержал обещания вернуть артефакты странам Африки

Обязательство по возвращению культурного наследия назад в Африку в ноябре 2017 года взял на себя и не выполнил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Как передает Report, об этом сообщает Africa News.

Пять лет назад Макрон взял на себя обязательство перед 800 студентами из Буркина-Фасо вернуть произведения искусства, награбленные в Африке в колониальный период.

«Африканское наследие должно быть выставлено в Африке, — сказал тогда Макрон, добавив, — Я не могу согласиться с тем, что большая часть культурного наследия нескольких африканских стран остается во Франции».

«В течение пяти лет будут выполнены условия для временного или окончательного восстановления африканского наследия в Африке», — пообещал президент Франции.

Отметим, согласно исследованию французской ежедневной газеты Le Monde, на сегодняшний день не менее 90 тыс. предметов, принадлежащих Африке, все еще хранятся во французских государственных музеях.

В декабре прошлого года парламент Франции принял закон о реституции культурных ценностей народам Бенина и Сенегала, который позволил двум странам вернуть 26 произведений из сокровищницы Абомей.

Мали, Чад и Эфиопия до сих пор не могут вернуть себе свои культурные реликвии, которые в основном выставлены в музее на набережной Бранли в Париже.

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Версия на азербайджанском языке Makron Fransanın Afrikadan talan etdiyi mədəni irsi geri qaytarmaq vədinə əməl etməyib

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