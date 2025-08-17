Макрон направится в США вместе с Зеленским на встречу с Трампом

Президент Франции Эмманюэль Макрон направится 18 августа в Вашингтон вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец.

"Президент республики завтра отправится в Вашингтон вместе с Зеленским и рядом европейских лидеров, чтобы продолжить работу по координации между Европой и США с целью достижения справедливого и прочного мира, который обеспечит жизненно важные интересы Украины и безопасность Европы", - приводит агентство сообщение администрации французского лидера.