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СМИ: Макрон может быть вынужден отказаться от поездки на саммит НАТО

СМИ: Макрон может быть вынужден отказаться от поездки на саммит НАТО Президент Франции Эмманюэль Макрон может быть вынужден отказаться от поездки на саммит НАТО.
Другие страны
9 июля 2024 г. 15:48
СМИ: Макрон может быть вынужден отказаться от поездки на саммит НАТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон может быть вынужден отказаться от поездки на саммит НАТО.

Как передает Report, об этом сообщает газета Le Figaro.

Причиной тому является давление со стороны оппозиции по поводу формирования нового правительства после досрочных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента).

Отметим, что коалиция "Новый народный фронт", одержавшая победу на парламентских выборах во Франции, представит своего кандидата на пост премьер-министра в течение недели. После объявления итогов выборов премьер Франции Габриэль Атталь подал прошение об отставке, но Макрон отклонил его просьбу, попросив премьера "временно остаться на посту, чтобы обеспечить стабильность в стране.

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Версия на английском языке Le Figaro: Macron may cancel his participation in NATO summit
Версия на азербайджанском языке KİV: Makron NATO sammitinə getməyə bilər

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