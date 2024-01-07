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СМИ: Макрон готовится осуществить крупные перестановки в правительстве Франции

СМИ: Макрон готовится осуществить крупные перестановки в правительстве Франции Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен произвести реорганизацию своего правительства.
Другие страны
7 января 2024 г. 17:51
СМИ: Макрон готовится осуществить крупные перестановки в правительстве Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен произвести реорганизацию своего правительства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает еженедельная газета Journal du Dimanche.

Могут смениться премьер-министр и главы некоторых ключевых ведомств.

Как напоминает издание, "в новогоднем обращении к соотечественникам французский лидер объявил о новом курсе и высказал слова благодарности в адрес премьер-министра Элизабет Борн, что обычно предшествует отставке".

В качестве преемников Борн наиболее вероятны четыре кандидата. Возглавляет список политический ветеран - бывший спикер Национального собрания (нижней палаты парламента) 61-летний Ришар Ферран.

Высоким рейтингом у аналитиков пользуется также самый молодой член кабинета - 34-летний министр образования Габриэль Атталь, который в прошлом был официальным представителем правительства и выступал от его имени.

Замыкают четверку два других влиятельных чиновника из ближнего круга Макрона - это нынешний министр Вооруженных сил 37-летний Себастьен Лекорню и бывший министр сельского хозяйства 43-летний Жульен Денорманди.

Свои посты, по мнению газеты, могут потерять глава министерства транспорта Клеман Бон и министр культуры Рима Абдюль-Малак. Ранее они высказывали возражения против нового закона об иммиграции, чем вызывали недовольство Елисейского дворца.

Борн занимает пост главы правительства с мая 2022 года. Нынешний состав правительства был утвержден спустя два месяца.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Makron Fransa hökumətində böyük dəyişikliklər etməyə hazırlaşır
Версия на английском языке Media: Macron preparing to carry out major reshuffles in French government

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