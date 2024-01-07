СМИ: Макрон готовится осуществить крупные перестановки в правительстве Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен произвести реорганизацию своего правительства.

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен произвести реорганизацию своего правительства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает еженедельная газета Journal du Dimanche.

Могут смениться премьер-министр и главы некоторых ключевых ведомств.

Как напоминает издание, "в новогоднем обращении к соотечественникам французский лидер объявил о новом курсе и высказал слова благодарности в адрес премьер-министра Элизабет Борн, что обычно предшествует отставке".

В качестве преемников Борн наиболее вероятны четыре кандидата. Возглавляет список политический ветеран - бывший спикер Национального собрания (нижней палаты парламента) 61-летний Ришар Ферран.

Высоким рейтингом у аналитиков пользуется также самый молодой член кабинета - 34-летний министр образования Габриэль Атталь, который в прошлом был официальным представителем правительства и выступал от его имени.

Замыкают четверку два других влиятельных чиновника из ближнего круга Макрона - это нынешний министр Вооруженных сил 37-летний Себастьен Лекорню и бывший министр сельского хозяйства 43-летний Жульен Денорманди.

Свои посты, по мнению газеты, могут потерять глава министерства транспорта Клеман Бон и министр культуры Рима Абдюль-Малак. Ранее они высказывали возражения против нового закона об иммиграции, чем вызывали недовольство Елисейского дворца.

Борн занимает пост главы правительства с мая 2022 года. Нынешний состав правительства был утвержден спустя два месяца.