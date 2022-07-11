СМИ: Макрон, будучи министром экономики, помог компании Uber

Президент Франции Эмманюэль Макрон, будучи министром экономики, помог компании Uber после того, как его работа была остановлена.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, будучи министром экономики, помог компании Uber после того, как его работа была остановлена.

Как передает Report , об этом сообщается в расследовании Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).

По данным журналистов, в октябре 2015 года после того, как таксисты в Марселе не позволили менеджеру Uber выступить на мероприятии, лоббист компании в Европе Марк Макганн связался с Макроном, который пообещал разобраться с проблемой.

Вскоре во Франции вышел новый приказ, в котором уточнялось, что запрет распространяется на «нелицензированных и нерегулируемых» водителей Uber.