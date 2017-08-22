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    СМИ: Македонские спецслужбы вели слежку за сербскими дипломатами

    Македонские спецслужбы при содействии сотрудников иностранных спецслужб применяли методы устрашения в отношении дипломатов

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Спецслужбы Македонии вели незаконную слежку за сербскими дипломатами в Скопье и при содействии сотрудников иностранных спецслужб применяли в отношении дипломатов методы устрашения.

    Как передает Report, об этом пишет газета Blic, ссылаясь на источник в сербском правительстве.

    "За сербскими дипломатами без какого-либо повода велась слежка, применялись методы устрашения. Часть давления осуществлялась при поддержке иностранцев", - заявил источник.

    По его словам, после подтверждения данной информации Сербия незамедлительно среагировала с целью защиты своих дипломатов.

    Глава МИД Сербии Ивица Дачич в своем специальном заявлении указал, что "недвусмысленно установлены усиленные атакующие действия против Республики Сербия с участием иностранного фактора". Он также отметил, что дипсостав посольства в неполном составе в скором будущем вернется к исполнению своих обязанностей после завершения соответствующих консультаций.

    По словам дипломата, Белград заинтересован в добрых отношениях со своим соседом.

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