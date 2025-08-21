СМИ: МАГАТЭ и США проведут на следующей неделе переговоры по Ирану

Представители МАГАТЭ проведут на следующей неделе переговоры в Вашингтоне с официальными лицами США по вопросу обогащенного урана в Иране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Bloomberg.

По их информации, необходимость переговоров возникла из-за неспособности агентства оценить запасы обогащенного урана в Иране после ударов Израиля и США по иранским ядерным объектам. После военной операции Израиля и США в июне 2025 года Тегеран запретил инспекции МАГАТЭ на своих ядерных объектах.

По словам собеседников агентства, из-за прекращения инспекций 274 сотрудника МАГАТЭ в исламской республике не могут установить местонахождение 409 кг высокообогащенного урана.

Отметим, что президент США Дональд Трамп распорядился 22 июня нанести удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. После них он отчитался о "полном уничтожении" иранской программы по созданию "ядерного оружия" и пригрозил новыми атаками, если Тегеран решит восстановить свою ядерную инфраструктуру.