О нас

СМИ: МАГАТЭ и США проведут на следующей неделе переговоры по Ирану

СМИ: МАГАТЭ и США проведут на следующей неделе переговоры по Ирану Представители МАГАТЭ проведут на следующей неделе переговоры в Вашингтоне с официальными лицами США по вопросу обогащенного урана в Иране.
Другие страны
21 августа 2025 г. 17:09
СМИ: МАГАТЭ и США проведут на следующей неделе переговоры по Ирану

Представители МАГАТЭ проведут на следующей неделе переговоры в Вашингтоне с официальными лицами США по вопросу обогащенного урана в Иране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Bloomberg.

По их информации, необходимость переговоров возникла из-за неспособности агентства оценить запасы обогащенного урана в Иране после ударов Израиля и США по иранским ядерным объектам. После военной операции Израиля и США в июне 2025 года Тегеран запретил инспекции МАГАТЭ на своих ядерных объектах.

По словам собеседников агентства, из-за прекращения инспекций 274 сотрудника МАГАТЭ в исламской республике не могут установить местонахождение 409 кг высокообогащенного урана.

Отметим, что президент США Дональд Трамп распорядился 22 июня нанести удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. После них он отчитался о "полном уничтожении" иранской программы по созданию "ядерного оружия" и пригрозил новыми атаками, если Тегеран решит восстановить свою ядерную инфраструктуру.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AEBA və ABŞ gələn həftə İranla bağlı danışıqlar apara bilər
Версия на английском языке Media: IAEA and US to hold talks on Iran next week

Другие новости из категории

США и Европа подготовили военные варианты по Украине
США и Европа подготовили военные варианты по Украине
21 августа 2025 г. 18:33
МИД Польши передал России ноту протеста в связи с падением дрона
МИД Польши передал России ноту протеста в связи с падением дрона
21 августа 2025 г. 18:15
В японской Симоде военнослужащего ВВС США нашли мертвым
В японской Симоде военнослужащего ВВС США нашли мертвым
21 августа 2025 г. 18:02
Трамп анонсировал интересные времена по Украине
Трамп анонсировал "интересные времена" по Украине
21 августа 2025 г. 17:56
Подоляк: Одним из сценариев завершения войны в Украине может стать замораживание конфликта
Подоляк: Одним из сценариев завершения войны в Украине может стать замораживание конфликта
21 августа 2025 г. 17:16
У берегов Камчатского края произошло землетрясение
У берегов Камчатского края произошло землетрясение
21 августа 2025 г. 16:50
ЕС предостерег Израиль от расширения военной операции в Газе
ЕС предостерег Израиль от расширения военной операции в Газе
21 августа 2025 г. 15:36
США применят к товарам из ЕС пошлины в 15% - Совместное заявление по торговле и инвестициям
США применят к товарам из ЕС пошлины в 15% - Совместное заявление по торговле и инвестициям
21 августа 2025 г. 15:26
На борту самолета Уральских авиалиний скончался пассажир
На борту самолета "Уральских авиалиний" скончался пассажир
21 августа 2025 г. 15:24
Беларусь намерена обсудить с Россией модернизацию ракетного производства
Беларусь намерена обсудить с Россией модернизацию ракетного производства
21 августа 2025 г. 15:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi