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СМИ: Лондон повышает расходы на оборону до 2,5% ВВП

СМИ: Лондон повышает расходы на оборону до 2,5% ВВП Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен объявить об увеличении расходов на оборону до 2,5% ВВП спустя несколько недель после инаугурации Дональда Трампа в качестве президента США в январе 2025 года.
Другие страны
9 ноября 2024 г. 06:13
СМИ: Лондон повышает расходы на оборону до 2,5% ВВП

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен объявить об увеличении расходов на оборону до 2,5% ВВП спустя несколько недель после инаугурации Дональда Трампа в качестве президента США в январе 2025 года.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в правительстве, правящей Лейбористской партии и оборонной сфере Соединенного Королевства.

По их информации, этот шаг будет сделан в попытке улучшить отношения с новым американским лидером. После победы кандидата от Республиканской партии США на президентских выборах 5 ноября британские СМИ припомнили многие критические или даже оскорбительные заявления, которые члены нынешнего лейбористского правительства, будучи в оппозиции, делали в отношении Трампа.

Среди них оказались заместитель премьер-министра Великобритании Анджела Рэйнер, глава МИД Дэвид Лэмми, министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнолдс.

Собеседники газеты сообщили, что заявление о повышении расходов на оборону до 2,5% с нынешних 2,2%, вероятно, будет сделано весной 2025 года. Это переместило бы Великобританию с восьмой на четвертую строчку среди 32 стран НАТО по уровню расходов на оборону.

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