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Британия ввела санкции против руководства колонии, где умер Навальный

Британия ввела санкции против руководства колонии, где умер Навальный Правительство Великобритании планирует ввести ограничительные меры в отношении сотрудников российской исправительной колонии, в которой умер российский оппозиционер Алексей Навальный.
Другие страны
21 февраля 2024 г. 16:22
Британия ввела санкции против руководства колонии, где умер Навальный

Великобритания ввела ограничительные меры в отношении шести российских граждан, занимающих руководящие должности в исправительной колонии, где умер Алексей Навальный.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует обновленный санкционный список на сайте правительства королевства.

Рестрикции были введены в отношении главы колонии Вадима Калинина и его заместителей Сергея Коржова, Владимира Пилипчика, Василия Выдрина, Александра Образцова и Александра Голякова.

15.17

Правительство Великобритании планирует ввести ограничительные меры в отношении сотрудников российской исправительной колонии, в которой умер российский оппозиционер Алексей Навальный.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Bloomberg.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил журналистам, что очередной пакет ограничительных мер в отношении РФ, о котором администрация Соединенных Штатов объявит 23 февраля, будет связан не только со смертью Навального, но и с годовщиной конфликта в Украине.

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Версия на английском языке UK plans sanctions against officers at prison ehere Navalny died

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