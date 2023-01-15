СМИ: Лондон может отказаться от поддержки иранского СВПД из-за казни британца

Лондон может отказаться от поддержки Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) после казни Алирезы Акбари, у которого было двойное гражданство — Ирана и Великобритании.

Лондон может отказаться от поддержки Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) после казни Алирезы Акбари, у которого было двойное гражданство — Ирана и Великобритании.

Как передает Report , об этом сообщает The Sunday Telegraph.

По словам высокопоставленных источников издания в британском правительстве, позиция властей сейчас пересматривается, поскольку ситуация существенно изменилась по сравнению с 2005 годом, когда начались переговоры с Ираном.

Собеседник издания отметил, изменения произошли в основном "в результате действия иранского режима".

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак осудил казнь бывшего заместителя иранского министра обороны Алиреза Акбари в Иране. По его словам, он потрясен гибелью британо-иранского гражданина.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли сообщил, что страна ввела санкции в отношении Генпрокурора Ирана.