СМИ: Лондон может отказаться от поддержки иранского СВПД из-за казни британца

Лондон может отказаться от поддержки Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) после казни Алирезы Акбари, у которого было двойное гражданство — Ирана и Великобритании.
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По словам высокопоставленных источников издания в британском правительстве, позиция властей сейчас пересматривается, поскольку ситуация существенно изменилась по сравнению с 2005 годом, когда начались переговоры с Ираном.
Собеседник издания отметил, изменения произошли в основном "в результате действия иранского режима".
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак осудил казнь бывшего заместителя иранского министра обороны Алиреза Акбари в Иране. По его словам, он потрясен гибелью британо-иранского гражданина.
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли сообщил, что страна ввела санкции в отношении Генпрокурора Ирана.