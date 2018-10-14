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    СМИ: Лондон и Вашингтон могут бойкотировать конференцию по инвестициям в Эр-Рияде из-за исчезнувшего журналиста

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Великобритания и США рассматривают возможность бойкотирования крупной международной конференции по инвестициям (Future Investment Initiative) в Саудовской Аравии после исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

    По данным дипломатических источников, министр финансов США Стивен Мнучин и министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс могут не посетить форум, который с 23 по 25 октября проведет наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд с целью продвижения его программы по реформированию экономики королевства.

    Пресс-секретарь британского министерства внешней торговли в свою очередь указал, что график главы ведомства на указанные даты проведения конференции пока еще не утвержден.

    Газета Financial Times ранее отказалась выступать информационным партнером конференции в Саудовской Аравии до тех пор, пока будут оставаться без ответа вопросы относительно исчезновения Хашкаджи.

    Ранее МИД Британии и президент США Дональд Трамп пригрозили последствиями Эр-Рияду в связи с пропажей журналиста.

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