СМИ: Лондон и Киев обсуждают планы производства британских вооружений в Украине

Лондон и Киев рассматривают возможность создания совместных предприятий, которые будут производить британские вооружения на украинской территории.

Лондон и Киев рассматривают возможность создания совместных предприятий, которые будут производить британские вооружения на украинской территории.

Как сообщает Report со ссылкой на газету The Daily Telegraph, высокопоставленные представители британского оборонно-промышленного комплекса обсуждают такие планы со своими украинскими коллегами.

Один из источников газеты, работающий в компании-подрядчике Минобороны королевства, заявил сотрудникам издания, что цель идущего диалога - добиться того, чтобы Великобритания стала первой среди европейских партнеров Украины, который подпишет с ней соответствующие контракты. По его словам, переговоры с Киевом сейчас ведут многие европейские предприятия оборонно-промышленного комплекса.

В Минобороны Великобритании и канцелярии премьер-министра страны Риши Сунака отказались комментировать изданию эту информацию, сославшись на то, что речь идет о вопросах взаимодействия занятых в оборонной отрасли компаний из двух стран.

Издание отмечает, что ранее в Украине по лицензии производилось американское и израильское стрелковое оружие. Сейчас власти в Киеве стремятся наладить производство в стране артиллерийских установок и бронетехники западного образца, что ускорило бы переход на стандарты НАТО.