О нас

СМИ: Лондон и Киев обсуждают планы производства британских вооружений в Украине

СМИ: Лондон и Киев обсуждают планы производства британских вооружений в Украине Лондон и Киев рассматривают возможность создания совместных предприятий, которые будут производить британские вооружения на украинской территории.
Другие страны
12 февраля 2023 г. 04:23
СМИ: Лондон и Киев обсуждают планы производства британских вооружений в Украине

Лондон и Киев рассматривают возможность создания совместных предприятий, которые будут производить британские вооружения на украинской территории.

Как сообщает Report со ссылкой на газету The Daily Telegraph, высокопоставленные представители британского оборонно-промышленного комплекса обсуждают такие планы со своими украинскими коллегами.

Один из источников газеты, работающий в компании-подрядчике Минобороны королевства, заявил сотрудникам издания, что цель идущего диалога - добиться того, чтобы Великобритания стала первой среди европейских партнеров Украины, который подпишет с ней соответствующие контракты. По его словам, переговоры с Киевом сейчас ведут многие европейские предприятия оборонно-промышленного комплекса.

В Минобороны Великобритании и канцелярии премьер-министра страны Риши Сунака отказались комментировать изданию эту информацию, сославшись на то, что речь идет о вопросах взаимодействия занятых в оборонной отрасли компаний из двух стран.

Издание отмечает, что ранее в Украине по лицензии производилось американское и израильское стрелковое оружие. Сейчас власти в Киеве стремятся наладить производство в стране артиллерийских установок и бронетехники западного образца, что ускорило бы переход на стандарты НАТО.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: “London və Kiyev Ukraynada Britaniya silahlarının istehsalı planlarını müzakirə edirlər”

Другие новости из категории

В небе над Канадой сбит неопознанный объект
В небе над Канадой сбит неопознанный объект
12 февраля 2023 г. 02:19
В ВОЗ заявили о высоком риске распространения холеры в мире
В ВОЗ заявили о высоком риске распространения холеры в мире
12 февраля 2023 г. 01:46
Зеленский уволил замкомандующего Нацгвардии
Зеленский уволил замкомандующего Нацгвардии
11 февраля 2023 г. 23:53
Албанская оппозиция потребовала отставки премьер-министра
Албанская оппозиция потребовала отставки премьер-министра
11 февраля 2023 г. 23:42
На манифестации против пенсионной реформы во Франции вышли почти миллион человек
На манифестации против пенсионной реформы во Франции вышли почти миллион человек
11 февраля 2023 г. 22:39
Система ПВО Израиля перехватила выпущенную из сектора Газа ракету
Система ПВО Израиля перехватила выпущенную из сектора Газа ракету
11 февраля 2023 г. 21:46
В Париже полиция применила слезоточивый газ на демонстрации против пенсионной реформы
В Париже полиция применила слезоточивый газ на демонстрации против пенсионной реформы
11 февраля 2023 г. 21:04
Швеция намерена углубить сотрудничество с НАТО
Швеция намерена углубить сотрудничество с НАТО
11 февраля 2023 г. 18:00
Китай намерен утроить свой ядерный арсенал к 2035 году
Китай намерен утроить свой ядерный арсенал к 2035 году
11 февраля 2023 г. 17:10
Глава ВОЗ прибыл в Алеппо
Глава ВОЗ прибыл в Алеппо
11 февраля 2023 г. 15:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi