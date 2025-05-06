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СМИ: Литва и Латвия закрыли воздушное пространство для самолета Вучича

СМИ: Литва и Латвия закрыли воздушное пространство для самолета Вучича Литва и Латвия закрыли свое воздушное пространство для самолета президента Сербии Александара Вучича, который планирует посетить парад Победы в Москве 9 мая.
Другие страны
6 мая 2025 г. 22:36
СМИ: Литва и Латвия закрыли воздушное пространство для самолета Вучича

Литва и Латвия закрыли свое воздушное пространство для самолета президента Сербии Александара Вучича, который планирует посетить парад Победы в Москве 9 мая.

Как передает Report, об этом сообщила газета "Вечерне новости".

По ее информации, подобное решение было принято властями из-за якобы "политической чувствительности цели полета". Сроки запрета не уточняются. Вучич планирует посетить парад Победы в Москве 9 мая.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин 9 мая проведет двухсторонние переговоры с президентом Сербии.

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Версия на азербайджанском языке Litva və Latviya Vuçiçin təyyarəsini öz hava məkanına buraxmayacaq

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