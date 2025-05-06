СМИ: Литва и Латвия закрыли воздушное пространство для самолета Вучича

Литва и Латвия закрыли свое воздушное пространство для самолета президента Сербии Александара Вучича, который планирует посетить парад Победы в Москве 9 мая.

Литва и Латвия закрыли свое воздушное пространство для самолета президента Сербии Александара Вучича, который планирует посетить парад Победы в Москве 9 мая.

Как передает Report, об этом сообщила газета "Вечерне новости".

По ее информации, подобное решение было принято властями из-за якобы "политической чувствительности цели полета". Сроки запрета не уточняются. Вучич планирует посетить парад Победы в Москве 9 мая.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин 9 мая проведет двухсторонние переговоры с президентом Сербии.