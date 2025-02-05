СМИ: Ликвидация Минобразования США может лишить школы финансирования

Планы президента США Дональда Трампа по ликвидации Министерства образования может существенно сократить финансирование школ и подорвать систему государственного школьного образования.

Планы президента США Дональда Трампа по ликвидации Министерства образования может существенно сократить финансирование школ и подорвать систему государственного школьного образования.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журнал Newsweek.

По его информации, упразднение ведомства может привести к сокращению государственного финансирования, что затронет зарплаты и наем учителей. Кроме того, лишение образовательных учреждений грантов на оплату обучения детей из малоимущих семей, может спровоцировать дефицит бюджета, увольнения и сокращение образовательных программ.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что в администрации Дональда Трампа обсуждают возможность издания указа, который может привести к полной ликвидации Министерства образования США. На фоне дискуссий о будущем министерства десятки сотрудников ведомства были отправлены в административный отпуск. Причины этого шага пока не разъяснены.