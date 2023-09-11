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СМИ: Лидер КНДР 13 сентября может встретиться с президентом России

СМИ: Лидер КНДР 13 сентября может встретиться с президентом России Лидер КНДР Ким Чен Ын может встретиться с президентом России Владимиром Путиным 13 сентября.
Другие страны
11 сентября 2023 г. 12:51
СМИ: Лидер КНДР 13 сентября может встретиться с президентом России

Лидер КНДР Ким Чен Ын может встретиться с президентом России Владимиром Путиным 13 сентября.

Как передает Report, об этом сообщает южнокорейский телеканал YTN.

По его информации, он уже отправился в РФ.

"Ким Чен Ын медленно продвигается внутри Северной Кореи к северо-восточной границе на поезде... Возможна его встреча с Владимиром Путиным послезавтра, 13 сентября", - сообщает телеканал.

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры двух лидеров в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке не планируются.

Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники также подтверждает информацию о скором приезде северокорейского лидера в РФ и запланированной встрече с Путиным.

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Версия на английском языке N.Korean leader may meet Russian president on Sept. 13
Версия на азербайджанском языке Şimali Koreya lideri Rusiyaya yola düşüb, Putinlə silah tədarükünü müzakirə edəcək

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