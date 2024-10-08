О нас

СМИ: Лидер ХАМАС жив и вышел на связь

СМИ: Лидер ХАМАС жив и вышел на связь Глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар жив и после долгого молчания вышел на связь.
Другие страны
8 октября 2024 г. 01:30
СМИ: Лидер ХАМАС жив и вышел на связь

Глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар жив и после долгого молчания вышел на связь.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Walla.

По информации собеседника портала из числа израильских чиновников, Синвар в последние дни возобновил контакты с представителями ХАМАС в Катаре и передавал им сообщения. Источник сказал, что неясно, когда именно лидер ХАМАС отправил эти сообщения, но при этом отметил, что в его посланиях не отмечается смягчения позиции по вопросу переговоров об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников.

Walla констатирует, что Синвар возобновил контакты с Катаром "после длительного перерыва". В последние недели источники портала в службах безопасности говорили, что лидер ХАМАС "находится вне пределов досягаемости", отмечалось, что он не отправлял никаких сообщений даже после того, как в Бейруте в результате удара ВВС Израиля был ликвидирован генеральный секретарь организации "Хезболлах" Хасан Насруллах.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке KİV: “HƏMAS”ın rəhbəri sağdır

Самое читаемое

В Азербайджане начиная с вечера завтрашнего дня снизится температура воздуха
В Азербайджане начиная с вечера завтрашнего дня снизится температура воздуха
7 октября 2024 г. 17:26
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
3 октября 2024 г. 13:05
Министр: Узбекистан в будущем планирует построить крупную АЭС
Министр: Узбекистан в будущем планирует построить крупную АЭС
7 октября 2024 г. 12:10
Футболист Реала Карвахаль получил травму крестообразной связки колена
Футболист "Реала" Карвахаль получил травму крестообразной связки колена
6 октября 2024 г. 09:21
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
2 октября 2024 г. 12:30
В Азербайджане в связи с ожидаемым сильным ветром объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ожидаемым сильным ветром объявлено желтое предупреждение
6 октября 2024 г. 14:22
Мероприятия в Азербайджане в рамках COP29 будут переводиться на шесть языков
Мероприятия в Азербайджане в рамках COP29 будут переводиться на шесть языков
7 октября 2024 г. 14:33
Элин Сулейманов ответил на необоснованные обвинения, направленные против Азербайджана
Элин Сулейманов ответил на необоснованные обвинения, направленные против Азербайджана
7 октября 2024 г. 08:23
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
1 октября 2024 г. 12:49
Завтра в Баку воздух прогреется до 26 градусов тепла
Завтра в Баку воздух прогреется до 26 градусов тепла
6 октября 2024 г. 12:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi