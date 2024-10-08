СМИ: Лидер ХАМАС жив и вышел на связь

Глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар жив и после долгого молчания вышел на связь.

Глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар жив и после долгого молчания вышел на связь.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Walla.

По информации собеседника портала из числа израильских чиновников, Синвар в последние дни возобновил контакты с представителями ХАМАС в Катаре и передавал им сообщения. Источник сказал, что неясно, когда именно лидер ХАМАС отправил эти сообщения, но при этом отметил, что в его посланиях не отмечается смягчения позиции по вопросу переговоров об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников.

Walla констатирует, что Синвар возобновил контакты с Катаром "после длительного перерыва". В последние недели источники портала в службах безопасности говорили, что лидер ХАМАС "находится вне пределов досягаемости", отмечалось, что он не отправлял никаких сообщений даже после того, как в Бейруте в результате удара ВВС Израиля был ликвидирован генеральный секретарь организации "Хезболлах" Хасан Насруллах.