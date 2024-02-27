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СМИ: Лидер ХАМАС окружил себя "живым щитом" из заложников в Газе

СМИ: Лидер ХАМАС окружил себя "живым щитом" из заложников в Газе Лидер палестинского радикального движения ХАМАС Яхья Синвар находится в сети тоннелей на территории анклава, окруженный "живым щитом" из заложников.
Другие страны
27 февраля 2024 г. 06:24
СМИ: Лидер ХАМАС окружил себя живым щитом из заложников в Газе

Лидер палестинского радикального движения ХАМАС Яхья Синвар находится в сети тоннелей на территории анклава, окруженный "живым щитом" из заложников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на израильских и американских чиновников.

По их словам, Синвар "скрывается в тоннелях" и "окружил себя живым щитом из заложников", чтобы препятствовать продвижению операции Израиля по его захвату и ликвидации. Как отметили чиновники, его местонахождение нетрудно обнаружить. Предполагается, что лидер ХАМАС находится в сети тоннелей под своим родным городом Хан-Юнис.

Как отметили собеседники издания, нейтрализация Синвара может привести к гибели и ранениям заложников, что сведет на нет усилия по достижению договоренностей по обмену. "Речь идет не о том, чтобы определить его местонахождение, а о том, чтобы что-то с этим сделать, не рискуя жизнями заложников", - сказал израильский чиновник на условиях анонимности.

Нынешние и бывшие официальные лица Израиля неоднократно заявляли, что еврейское государство не завершит военную операцию в секторе Газа, пока Синвар не будет схвачен, убит или, по крайней мере, не сможет больше осуществлять руководство радикальным движением.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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Версия на азербайджанском языке WP: HƏMAS ideri özünü girovlardan ibarət “insan qalxanı” ilə mühasirəyə alıb

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