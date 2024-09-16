СМИ: Личность подозреваемого в покушении на Трампа установлена

Райан Уэсли Рут является подозреваемым в деле по покушению в штате Флорида на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.

Райан Уэсли Рут является подозреваемым в деле по покушению в штате Флорида на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По его сведениям, Рут просунул ствол автомата через ограждение гольф-клуба Trump International Golf Club в Палм-Бич (штат Флорида). Подозреваемый находился на расстоянии 270-450 м от экс-главы американской администрации.

Инцидент произошел спустя примерно два месяца после покушения на Трампа в округе Батлер (штат Пенсильвания). В Трампа стреляли 13 июля на предвыборном митинге. Республиканец был легко ранен, у него оказалось задето ухо. Стрелявший - 20-летний американец Томас Мэттью Крукс - был ликвидирован сотрудниками Секретной службы США, которая охраняет первых лиц государства, кандидатов в президенты и бывших лидеров. ФБР подтвердило, что случившееся рассматривается как покушение на убийство.