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СМИ: Личность подозреваемого в покушении на Трампа установлена

СМИ: Личность подозреваемого в покушении на Трампа установлена Райан Уэсли Рут является подозреваемым в деле по покушению в штате Флорида на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.
Другие страны
16 сентября 2024 г. 03:53
СМИ: Личность подозреваемого в покушении на Трампа установлена

Райан Уэсли Рут является подозреваемым в деле по покушению в штате Флорида на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По его сведениям, Рут просунул ствол автомата через ограждение гольф-клуба Trump International Golf Club в Палм-Бич (штат Флорида). Подозреваемый находился на расстоянии 270-450 м от экс-главы американской администрации.

Инцидент произошел спустя примерно два месяца после покушения на Трампа в округе Батлер (штат Пенсильвания). В Трампа стреляли 13 июля на предвыборном митинге. Республиканец был легко ранен, у него оказалось задето ухо. Стрелявший - 20-летний американец Томас Мэттью Крукс - был ликвидирован сотрудниками Секретной службы США, которая охраняет первых лиц государства, кандидатов в президенты и бывших лидеров. ФБР подтвердило, что случившееся рассматривается как покушение на убийство.

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Версия на азербайджанском языке Trampa sui-qəsd cəhdində şübhəli bilinən şəxsin kimliyi müəyyən edilib

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