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СМИ: Лечение рака у короля Чарльза проходит успешно

СМИ: Лечение рака у короля Чарльза проходит успешно Лечение рака короля Чарльза проходит успешно и продолжится в следующем году.
Другие страны
20 декабря 2024 г. 19:00
СМИ: Лечение рака у короля Чарльза проходит успешно

Лечение рака короля Чарльза проходит успешно и продолжится в 2025 году.

Как сообщает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

"Его лечение [Короля Чарльза] продвигается в положительном направлении, его состояние находится под контролем, курс лечения продолжится в следующем году", - сообщил в пятницу источник во дворце.

В феврале дворец сообщил, что у 76-летнего монарха диагностирована неуточненная форма рака, обнаруженная в ходе тестов после процедур связанных с увеличенной простаты.

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Версия на английском языке King Charles' cancer treatment progressing positively, palace source reveals

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