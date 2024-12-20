СМИ: Лечение рака у короля Чарльза проходит успешно

Лечение рака короля Чарльза проходит успешно и продолжится в следующем году.

Лечение рака короля Чарльза проходит успешно и продолжится в 2025 году.

Как сообщает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

"Его лечение [Короля Чарльза] продвигается в положительном направлении, его состояние находится под контролем, курс лечения продолжится в следующем году", - сообщил в пятницу источник во дворце.

В феврале дворец сообщил, что у 76-летнего монарха диагностирована неуточненная форма рака, обнаруженная в ходе тестов после процедур связанных с увеличенной простаты.