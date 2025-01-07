СМИ: Ле Пен попала в аварию на Майотте

Глава фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен попала в морскую аварию во время поездки на Майотту.

Глава фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен попала в морскую аварию во время поездки на Майотту.

Как передает Report, об этом сообщает BFMTV со ссылкой на неназванный источник.

Инцидент произошел утром 7 января. Баржа, на борту которой находилась Марин Ле Пен, столкнулась с другой баржей, двигавшейся навстречу.

По имеющейся информации, три человека получили легкие травмы, один из них потерял сознание. Сама Ле Пен не пострадала и была эвакуирована пограничной полицией.

Согласно источникам, политик отправилась на Майотту, чтобы ознакомиться с восстановительными работами на острове после разрушительного урагана "Шидо".

Напомним, что ураган "Шидо" обрушился на остров Майотта в Индийском океане 14 декабря. Порывы ветра превышали 220 км/ч, десятки человек погибли. По данным "Метео-Франс", "Шидо" стал самым мощным ураганом на острове за последние 90 лет.