О нас

СМИ: Латвия отправила Украине конфискованные авто стоимостью почти €1 млн

СМИ: Латвия отправила Украине конфискованные авто стоимостью почти €1 млн Власти Латвии отправили в Украину конфискованные у нетрезвых водителей автомобили общей стоимостью почти в один миллион евро.
Другие страны
25 декабря 2023 г. 12:34
СМИ: Латвия отправила Украине конфискованные авто стоимостью почти €1 млн

Власти Латвии отправили в Украину конфискованные у нетрезвых водителей автомобили общей стоимостью почти в один миллион евро.

Как передает Report, об этом сообщает издание Delfi со ссылкой на данные Службы государственных доходов Латвии.

"До сих пор Латвия отправила в Украину 271 автомобиль, конфискованный у нетрезвых водителей, общая стоимость которых оценивается почти в миллион евро", - сообщает издание.

Отмечается, что в феврале 2023 года Сейм Латвии принял поправки к Закону о поддержке гражданского населения Украины, они позволяют передавать Киеву транспортные средства, принадлежащие государству.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

ФИФА может отстранить сборную Бразилии от международных соревнований
ФИФА может отстранить сборную Бразилии от международных соревнований
25 декабря 2023 г. 11:35
Депутат Европарламента обвинила главу Еврокомиссии в эскалации войны в секторе Газа
Депутат Европарламента обвинила главу Еврокомиссии в эскалации войны в секторе Газа
25 декабря 2023 г. 11:24
В США произошла стрельба в торговом центре
В США произошла стрельба в торговом центре
25 декабря 2023 г. 10:51
С начала октября ликвидированы 8 тыс. боевиков ХАМАС
С начала октября ликвидированы 8 тыс. боевиков ХАМАС
25 декабря 2023 г. 09:12
Израиль приготовил новый план для лидеров ХАМАС
Израиль приготовил новый план для лидеров ХАМАС
25 декабря 2023 г. 08:54
Генассамблея утвердила бюджет ООН на 2024 год
Генассамблея утвердила бюджет ООН на 2024 год
25 декабря 2023 г. 08:13
Армия Израиля сообщила об уничтожении более 100 боевиков ХАМАС
Армия Израиля сообщила об уничтожении более 100 боевиков ХАМАС
25 декабря 2023 г. 07:58
ЦАХАЛ задержал почти 4,7 тыс. палестинцев на Западном берегу Иордана
ЦАХАЛ задержал почти 4,7 тыс. палестинцев на Западном берегу Иордана
25 декабря 2023 г. 06:45
Fox News: Байден вошел в список главных неудачников 2023 года
Fox News: Байден вошел в список главных неудачников 2023 года
25 декабря 2023 г. 06:14
Экс-генсека кабмина Японии допросили из-за нарушений финансовой отчетности
Экс-генсека кабмина Японии допросили из-за нарушений финансовой отчетности
25 декабря 2023 г. 05:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi