СМИ: Латвия отправила Украине конфискованные авто стоимостью почти €1 млн

Власти Латвии отправили в Украину конфискованные у нетрезвых водителей автомобили общей стоимостью почти в один миллион евро.

Власти Латвии отправили в Украину конфискованные у нетрезвых водителей автомобили общей стоимостью почти в один миллион евро.

Как передает Report, об этом сообщает издание Delfi со ссылкой на данные Службы государственных доходов Латвии.

"До сих пор Латвия отправила в Украину 271 автомобиль, конфискованный у нетрезвых водителей, общая стоимость которых оценивается почти в миллион евро", - сообщает издание.

Отмечается, что в феврале 2023 года Сейм Латвии принял поправки к Закону о поддержке гражданского населения Украины, они позволяют передавать Киеву транспортные средства, принадлежащие государству.