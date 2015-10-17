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    СМИ: Курдские боевики атаковали аэропорт на юго-востоке Турции

    Боевики запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана совершили нападение на аэропорт Хаккари на юго-востоке страны

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Боевики запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана совершили нападение на аэропорт Хаккари на юго-востоке страны.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в субботу газета Sabah.

    Боевики атаковали здание терминала аэропорта с автоматами. Охранявшие аэропорт полицейские открыли ответный огонь, после чего курдские боевики отступили. Силы безопасности прочесывают район для их нейтрализации.

    Церемония открытия аэропорта Хаккари прошла в мае этого года с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Строительство транспортного объекта началось в июле 2010 года и неоднократно прерывалось из-за нестабильной ситуации в регионе, связанной с деятельностью курдских сепаратистов. В настоящее время аэропорт не работает из-за напряженной ситуации в Хаккари.

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