СМИ: Курдские боевики атаковали аэропорт на юго-востоке Турции

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Боевики запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана совершили нападение на аэропорт Хаккари на юго-востоке страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в субботу газета Sabah.

Боевики атаковали здание терминала аэропорта с автоматами. Охранявшие аэропорт полицейские открыли ответный огонь, после чего курдские боевики отступили. Силы безопасности прочесывают район для их нейтрализации.

Церемония открытия аэропорта Хаккари прошла в мае этого года с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Строительство транспортного объекта началось в июле 2010 года и неоднократно прерывалось из-за нестабильной ситуации в регионе, связанной с деятельностью курдских сепаратистов. В настоящее время аэропорт не работает из-за напряженной ситуации в Хаккари.