О нас

СМИ: Культурный фестиваль в пригороде Стокгольма завершился беспорядками

СМИ: Культурный фестиваль в пригороде Стокгольма завершился беспорядками Фестиваль культуры "Эритрея Скандинавия" в пригороде Стокгольма Йэрвафэлтет завершился масштабными баталиями сторонников и противников эритрейской власти.
Другие страны
3 августа 2023 г. 20:50
СМИ: Культурный фестиваль в пригороде Стокгольма завершился беспорядками

Фестиваль культуры "Эритрея Скандинавия" в пригороде Стокгольма Йэрвафэлтет завершился масштабными баталиями сторонников и противников эритрейской власти.

Как передает Report со ссылкой на газеты Aftonbladet и Dagens nyheter, а также телеканал TV 4, для ликвидации беспорядков на место прибыли как минимум 100 сотрудников полиции.

Как сообщают издания, во время битвы участники кидались камнями и задействовали дреколье. Среди участников фестиваля и прибывших полицейских есть раненые, однако сама полиция не подтверждает эту информацию.

Для ликвидации беспорядков на место прибыли как минимум 100 сотрудников полиции, в том числе особого назначения. На помощь им выдвинулись также сотрудники службы спасения. Автомобильное движение в районе проведения фестиваля было перекрыто.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Дагестане в результате ДТП с грузовиком погибли три человека
В Дагестане в результате ДТП с грузовиком погибли три человека
3 августа 2023 г. 21:49
Убит лидер группировки ИГИЛ
Убит лидер группировки ИГИЛ
3 августа 2023 г. 21:33
Китай может ограничить подросткам доступ в интернет
Китай может ограничить подросткам доступ в интернет
3 августа 2023 г. 21:23
ФРГ впервые за 10 лет направила самолеты на военные учения в Исландию
ФРГ впервые за 10 лет направила самолеты на военные учения в Исландию
3 августа 2023 г. 21:07
Полиция Лондона изъяла за год рекордное количество кокаина
Полиция Лондона изъяла за год рекордное количество кокаина
3 августа 2023 г. 21:00
СМИ: В Мексике при падении фургона с людьми в ущелье погибли более 20 человек
СМИ: В Мексике при падении фургона с людьми в ущелье погибли более 20 человек
3 августа 2023 г. 20:30
СМИ: На юге сирийской провинции Хасеке база США подверглась ракетному обстрелу
СМИ: На юге сирийской провинции Хасеке база США подверглась ракетному обстрелу
3 августа 2023 г. 19:40
Россия и Иран обсудили расширение связей между ОЭЗ
Россия и Иран обсудили расширение связей между ОЭЗ
3 августа 2023 г. 19:26
Премьер Греции договорился с президентом Египта о создании Высшего совета сотрудничества
Премьер Греции договорился с президентом Египта о создании Высшего совета сотрудничества
3 августа 2023 г. 19:13
В Корее 400 человек оказались в больнице из-за жары
В Корее 400 человек оказались в больнице из-за жары
3 августа 2023 г. 18:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi