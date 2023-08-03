СМИ: Культурный фестиваль в пригороде Стокгольма завершился беспорядками

Фестиваль культуры "Эритрея Скандинавия" в пригороде Стокгольма Йэрвафэлтет завершился масштабными баталиями сторонников и противников эритрейской власти.
Как передает
Как сообщают издания, во время битвы участники кидались камнями и задействовали дреколье. Среди участников фестиваля и прибывших полицейских есть раненые, однако сама полиция не подтверждает эту информацию.
Для ликвидации беспорядков на место прибыли как минимум 100 сотрудников полиции, в том числе особого назначения. На помощь им выдвинулись также сотрудники службы спасения. Автомобильное движение в районе проведения фестиваля было перекрыто.